Молодых людей с ментальной инвалидностью в Тюмени планируют обучать графике и клинингу

Мастерские уже работают, там воспитанники выращивают зелень.

В Тюмени работает производственная мастерская для молодых людей с ментальными нарушениями. В благотворительной организации "Открой мне мир" их обучают профессиям, которые в обычных вузах они освоить не могут из-за своих особенностей. Пока ребят учат только кулинарии и гидропонике, но планируют добавить графическую мастерскую и клининг - в этих направлениях заинтересованы сами воспитанники.

Мастерские стали продолжением учебно-тренировочных квартир, в которых подростки с ментальными нарушениями под руководством специалистов осваивают бытовые навыки: как сходить в магазин, посчитать сдачу, убраться дома.

"Многие не знают, что есть инвалиды с ментальными нарушениями, у которых жизнь протекает по треугольнику "жизнь - диван - телевизор", — рассказала директор региональной благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова. — Школьное образование заканчивается, и гарантия государства заключается пока только в выплачивании пенсии и предоставления реабилитации. Мы решили создать некоммерческое место, куда эти молодые люди могут пойти".

Каждый день у воспитанников мастерских построен по определенному графику. У каждого - свое расписание, в начале и конце рутинные занятия, которые помогают показать им, что все предсказуемо. Пока трудоустраивать воспитанников не могут, но руководители надеются, что смогут наладить сотрудничество с компаниями и органами власти, чтобы ученикам выделили рабочие места, сообщает Вслух.ру.