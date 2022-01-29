Год культурного наследия народов России - отличный повод для оживления разных видов творчества

На Малышенской территории Голышмановского городского округа любят декоративно-прикладное искусство и художественную самодеятельность. В местном доме культуры организуют ремесленный кружок, который будет проходить в течение года.

- Мы выбрали вязание – у нас много мастериц в этом виде рукоделия, - поделилась руководитель Малышенского ДК Наталья Васильева. - Хотим объединить в кружке людей разных поколений. В активе будет 15 человек. Они будут учить односельчан вязать всякие изделия, проводить мастер-классы. Лучшие поделки представим на итоговой окружной выставке в посёлке Голышманово на закрытии Года культурного наследия народов России.

Планируется проведение фольклорных праздников и творческих конкурсов. Вспомнят, какими ремёслами славилась Малышенская территория. Известно, что в одном из селений плели лапти. Собираются попробовать поучиться делать то, что умели предки. Раньше в каждой деревне отмечались престольные праздники — с ними тоже собираются знакомить земляков, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.