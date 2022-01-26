Тюменская область получила первую партию вакцины от коронавируса для подростков

16:35 26 января 2022
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В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для подростков. Она будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области.

в Информцентре правительства региона сообщили, что в первую очередь вакцинация начнется с подростков группы риска, а также тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа.

Вакцинация будет проводиться с письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего и добровольного информированного согласия на прививки.

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