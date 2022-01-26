Тюменская область получила первую партию вакцины от коронавируса для подростков

В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для подростков. Она будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области.
в Информцентре правительства региона сообщили, что в первую очередь вакцинация начнется с подростков группы риска, а также тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа.
Вакцинация будет проводиться с письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего и добровольного информированного согласия на прививки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru