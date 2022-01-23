В прошлом году тюменцы потратили в магазинах больше 414 млрд рублей

Основная часть расходов приходится на непродовольственные товары.

Жители Тюменской области за январь-ноябрь 2021 года потратили в магазинах 414 млрд 167,1 млн рублей. Об этом Вслух.ру сообщили в Тюменьстате. Для сравнения: за весь 2020 год шопинг тюменцев обошелся в 413 млрд 159,5 млн рублей.

Больше всего тюменцы потратили в октябре - 41 млрд 919,1 млн рублей. Самые скромные расходы в январе — 33 млрд 779,2 млн рублей.

По данным ведомства, на 1 ноября 2021 года в Тюменской области проживает 1 млн 551,9 тыс. человек. Следовательно, в среднем расходы на каждого составили 266,9 тыс. рублей, это больше 24 тыс. рублей в месяц.

Стоит отметить, что большая часть покупок приходится на непродовольственные товары - 221 млрд 203,7 млн рублей, или почти 13 тыс. рублей на одного жителя в месяц.

На продукты тюменцы потратили 192 млрд 963,4 млн рублей, чуть больше 11,3 тыс. рублей в месяц на каждого. По оценке Тюменьстата, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на конец ноября составила 17 тыс. 239,2 рубля, минимального набора продуктов питания — 5 тыс. 505 рублей в

месяц на человека.