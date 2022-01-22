Эскиз для скульптуры Мамонтенка выбирают в Заводоуковске

В конце 2021 года в Заводоуковске торжественно открыли обновленный Центральный парк. Одним из арт-объектов, который будет украшать новую территорию, станет скульптура малыша-мамонтенка. Он будет символизировать те чувства, которых никогда не бывает много: радость, добро, взаимопонимание между людьми.

Решить, какое имя будет носить мамонтенок и как он будет выглядеть, предлагают самим жителям. Подробности выяснило издание "Тюменская область сегодня".

Так, стать участником окружного конкурса на лучшие эскиз и имя для парковой скульптуры "Мамонтенок" можно до 14 марта 2022 года. Они принимаются в местном ДК (ул. Вокзальная, 55) на бумажном носителе или по электронной почте culture_docug@mail.ru. Итоги подведут не позднее 29 апреля 2022 года.

– Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. Присоединиться к конкурсу могут школьники и студенты, трудовые коллективы и активная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет включительно, – рассказали в департаменте по социальным вопросам Заводоуковского городского округа.

Лучшие работы выберут члены жюри. Победители получат грамоты и сувениры. Церемония награждения пройдет 1 июня 2022 года, в Международный день защиты детей. Помимо основного этапа участники также могут побороться за приз зрительских симпатий – подарочный бокс "Заводоуковск – Крылья Сибири". Для этого нужно попросить опубликовать свою работу в аккаунтах департамента во "ВКонтакте" и Instagram и постараться набрать наибольшее общее количество лайков.