Президентский грант получили лучные бои в Тюменской области

С 1 февраля в Тюмени начнется реализация спортивного проекта "Турниры по лучным боям". На днях инициатива была высоко оценена экспертным советом конкурса от Фонда президентских грантов и получила средства на реализацию в размере 470 тысяч рублей. В Тюмени проект реализует Федерация лучного боя. К участию в турнирах в течение всего года команда проекта планирует привлечь тысячу подростков от 12 до 16 лет.

По словам руководителя проекта Дениса Марилова, лучные бои создают оптимальные условия для физического развития и формирования здорового образа жизни подрастающего поколения.

– В наших планах сейчас большую часть турниров организовать именно в Тюмени. Затем планируем уделить внимание и районам области. А в глобальных планах у команды – сделать так, чтобы лучные бои, как отдельная дисциплина, были признаны официальным видом спорта, – поделился с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" руководитель проекта Денис Марилов. – Хочется, чтобы к дисциплине присоединились и ребята из других городов и сел области.

Уникальность игры в том, что в ней используется необычный спортивный инвентарь: специальный лук, стрелы с мягкими безопасными наконечниками и надувные фигуры для укрытия. К индивидуальному снаряжению каждого игрока относится пейнтбольная маска и крага. Основная задача игрока – перемещаясь по территории спортивной площадки, поразить стрелами команду-соперника.

За время реализации проекта пройдет серия из 20 турниров по лучным боям: в летние месяцы на спортивных площадках пришкольных лагерей, а в учебный период – в спортивных залах тюменских школ.