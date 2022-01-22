Более ста ветеранов в Тюмени смогут получить выплаты на ремонт жилья в 2022 году

В Тюмени 120 ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей в 2022 году смогут получить социальные выплаты до 150 тыс. рублей, сообщает Вслух.ру.

Эти средства предусмотрены на ремонт жилых помещений, в которых проживают получатели, а также на их обеспечение системами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени, услуга носит заявительный характер. Заявление на включение в список получателей выплаты можно подать через сайт госуслуг.

Всего на муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города