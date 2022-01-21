Наталья Шевчик оценила работу тобольских врачей в "красной зоне"

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С работой медиков в "красной зоне" заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик ознакомилась в инфекционном отделении областной больницы № 3.

"Коллектив медицинского учреждения – слаженная, профессиональная команда, создавшая безупречно действующий моногоспиталь. Сегодня там работают не только врачи-инфекционисты, которые привыкли трудиться в условиях режимных ограничений, но и другие специалисты, которые в рамках моногоспиталя получили дополнительные квалификации вирусологов, инфекционистов и терапевтов. Все необходимые препараты для лечения вируса есть, все организовано безупречно. Мне удалось пообщаться с пациентами, которые это подтвердили", - пояснила вице-спикер.

Наталья Шевчик обратила внимание на слаженность и четкость проведения специальной санитарной обработки медицинского персонала, который работает в "красной зоне".

"В тобольском моногоспитале я прошла своего рода мастер-класс по работе в "красной зоне" и сегодня меня переполняет чувство глубокого уважения к нашим медикам, к этим героическим людям, которые трудятся в таком режиме уже два года, ежедневно спасая людей. Я прошла весь маршрут медицинского работника и маршрут пациента, убедилась, как непросто проходить процедуру санитарной обработки. На всех этапах – идеальный порядок", - подчеркнула она.

Помимо общения с врачам в моногоспитале, Шевчик провела совещание по развитию здравоохранения в Тобольске и Тобольском районе, прием граждан в общественной приемной "Единой России" и встретилась с главой города Максимом Афанасьевым.

По итогам поездки Шевчик отметила, что тобольская медицина работает слаженно, есть все необходимые препараты для лечения коронавируса, людям оказывается вся необходимая помощь – и специализированная, и экстренная, и плановая. Она поблагодарила местный медколледж и Тюменский медицинский университет, сформировавшие бригады специалистов для Тобольска, сообщили в пресс-службе облдумы.