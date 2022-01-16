Тюменцы могут принять участие в конкурсе, посвященном творчеству Владимира Высоцкого

18:31 16 января 2022
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Открытый городской конкурс "Струна, звучащая стихами" посвящен творчеству автора, поэта, исполнителя, актера Владимира Высоцкого, его организует ДК "Водник".

На конкурс приглашаются исполнители и коллективы старше 14 лет по направлениям - театр, поэзия, вокал. Участники могут представить произведения Высоцкого или свои творения, посвященные артисту. Как выяснил Вслух.ру, жюри будет оценивать мастерство конкурсантов, артистичность, оригинальность и новизну подачи материала, раскрытие художественного образа и эстетичность, а также соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту.

Победители будут определены в разных жанрах по трем возрастным категориям: подростки 14 лет, молодежь15-24 года, взрослые от 25-ти лет. Их нужно направить в ДК "Водник".

Теги: конкурс
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