Тюменцы могут принять участие в конкурсе, посвященном творчеству Владимира Высоцкого

Открытый городской конкурс "Струна, звучащая стихами" посвящен творчеству автора, поэта, исполнителя, актера Владимира Высоцкого, его организует ДК "Водник".

На конкурс приглашаются исполнители и коллективы старше 14 лет по направлениям - театр, поэзия, вокал. Участники могут представить произведения Высоцкого или свои творения, посвященные артисту. Как выяснил Вслух.ру, жюри будет оценивать мастерство конкурсантов, артистичность, оригинальность и новизну подачи материала, раскрытие художественного образа и эстетичность, а также соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту.

Победители будут определены в разных жанрах по трем возрастным категориям: подростки 14 лет, молодежь15-24 года, взрослые от 25-ти лет. Их нужно направить в ДК "Водник".