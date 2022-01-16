Тюменский ветеринар ответил, зачем стричь когти питомцу

Немногие домашние животные в восторге от процедуры стрижки когтей, поэтому часто их хозяева просто отказываются от этого мучительного занятия. Зачем подстригать когти питомцу и почему это не всегда нужно корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказала тюменский ветеринар Ирина Кокшарова.

Стрижка когтей собакам необходима, так как когда они становятся очень длинными питомцам просто больно и неудобно ходить.

– Для городских собак стрижка когтей в летнее время проводится реже – хвостатые питомцы стачивают коготки об асфальт во время прогулок. А вот зимой выпадает мягкий снег, а некоторые псы еще и носят тапочки, поэтому процедуру стоит проводить чаще, – советует специалист.

Кошкам на самовыгуле стричь когти ни в коем случае нельзя – это их оружие и способ защиты. Без них они не смогут сбежать, запрыгнуть на забор или залезть на дерево. Домашним представителям семейства кошачьих проводить процедуру можно, если вы хотите защитить любимый диван от когтистых лап.



Стричь когти кошке нужно примерно раз в две недели. Делать это нужно также как и себе – убирать белую часть, а розовую стараться не задевать. Если захватить больше – есть риск повредить пульпу. У собак коготь может быть черным, и границ вы не увидите, поэтому с ними нужно быть особенно аккуратным.

Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно провести процедуру стрижки когтей своему питомцу, или ваш хвостатый друг категорически против, обратиться за помощью можно к ветеринару или грумеру.