Тюменцы могут посмотреть четыре цифровых спектакля по одному билету

18 и 23 января в 19:00 в Театральном центре "Космос" пройдут "Перформансы для одного". Показ будет индивидуальным для каждого зрителя. Возрастное ограничение 18+.

Во всех постановках используются цифровые технологии, но они отличаются друг от друга, у них разные идеи и авторы. Каждый сеанс предполагает 4 перформанса от тюменских режисеров: "Мадина" Мадины Саткеевой, "Дом внутри меня" Анастасии Кохан, "Важные истории" Веры Дар и "Нейросказки" от Екатерины Пуховой, Наталии Суворовой, Даши Охременко, Насти Демакиной и Александра Кочкина.

— На перформансе "Нейросказки" зритель не просто слушает — его перемещают по залу, чтобы создать медитативную атмосферу. Он будто бы расслабленно идет по этой сказке. Участники перформанса рассказывали, что он натолкнул на размышления о своих личных историях, и им это понравилось, — поделился Александр Кочкин из команды создателей "Нейросказок".

Напомним, что данные перформансы — итог лаборатории спектаклей для одного зрителя "Частный случай" и проекта о цифровом искусстве "Фиджитал". Все они стали победителями Шоу-кейса тюменских театров 2021 года и попали в ежегодную афишу "Космоса", сообщает АиФ - Западная Сибирь.