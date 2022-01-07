В Голышмановском округе за прошлый год построили почти семь тысяч квадратных метров нового жилья

Свыше 50 домов ввели в эксплуатацию в 2021 году, в основном - в поселке Голышманово. Один многоквартирник построен предприятием АПК для своих работников, квартиры ещё в двух многоквартирных домах выставлены застройщиками на продажу. Также возведены новостройки на инженерно-подготовленных площадках. Больше десятка домов реконструировали – увеличили жилищную площадь за счёт материнского капитала. Среди новых домов – почти 30 индивидуальных.

- Мы с женой Леной сразу решили, что будем строить частный дом и взялись за это семь лет назад, - рассказывает житель посёлка Голышманово Иван Капралов. - Тогда продал машину и купил земельный участок в 10 соток. Залил фундамент под 100 квадратов и выстроил стены сам, иногда помогали друзья и родственники. Специалисты устанавливали окна, монтировали кровлю. В прошлом году удалось сделать дорогостоящую работу – утеплили стены дома и обложили их кирпичом. На новый год запланировали утеплить и обшить фундамент, сделать крыльцо. В планах – поставить ворота, благоустроить двор и придомовую территорию. Гараж и баню уже построили, огород тоже разработали и сажаем все необходимые овощи. Чтобы побыстрее отметить новоселье – взяли крупный займ. Зато в доме всё, как мечтали: светло, уютно и просторно. Внутреннюю отделку вместе с супругой продумывали и делали. Нашей дочке полгода. Будет пополнение в семье – добавим второй этаж. Такую возможность я предусмотрел.

В муниципалитете стали меньше строить частных домов. Об этом сообщила председатель комитета градостроительства и архитектуры Голышмановского округа Вера Тарасова. Она назвала несколько причин снижения ИЖС, сообщила Мегатюмень

- Во-первых, платёжеспособность населения ниже, чем потребности, - пояснила она. - Во-вторых, берут меньше ипотечных кредитов из-за опасений, что нечем их выплачивать. В-третьих, сократилось финансирование льготных программ, например, для молодых семей и специалистов на селе. За счёт материнского капитала становится всё сложнее купить жильё, потому что оно не соответствует требованиям программы по проценту износа. В довершении ко всему, в прошлом году значительно выросли в цене строительные материалы. Многим пришлось временно отложить стройку из-за отсутствия денег.

В 2022 году на территории Голышмановского округа объёмы индивидуального жилищного строительства останутся примерно на уровне прошлого года. Уже известно, что введут в эксплуатацию три многоквартирника.