Пациентам Заводоуковского и Упоровского районов помогает Центр ХСН

Центр хронической сердечной недостаточности (ХСН) создан год назад на базе Заводоуковской областной больницы №12 для повышения уровня медицинской помощи пациентам с такими диагнозами, живущими на прикрепленных к больнице территориях.

Как сообщила Алена Кобылкина, пресс-секретарь ОБ №12" (г. Заводоуковск), открывая центр, медики преследовали сразу несколько целей - усовершенствовать систему диспансерного наблюдения, снижение числа случаев повторных госпитализаций пациентов с ХСН, совершенствование стационарной помощи пациентам, снижение смертности от кардиоваскулярных болезней, улучшение качества жизни пациентов с ХСН.

"Диспансерное наблюдение в центре сердечной недостаточности заключается в регулярном обследовании, контроле показателей крови, проведении ЭКГ, ЭХО-КГ (УЗИ сердца), при необходимости – суточного мониторирования ЭКГ.

Специалисты проводят регулярный телефонный опрос пациентов для уточнения жалоб и самочувствия, контроля за лечением. В кабинет ХСН пациентов направляют врачи-терапевты, фельдшеры ФАПов и узкие специалисты при выявленных признаках сердечной недостаточности", – комментирует главный врач ОБ №12 Николай Сипачев.

Центр ХСН курирует главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения Тюменской области Олег Рейтблат. Пациентов очно консультирует бригада кардиологов Тюменского кардиологического центра. В течение этого года 35 пациентов были направлены на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, такой как коронарная ангиография (26 человек), имплантация искусственного водителя ритма сердца (три человека) и другие вмешательства.

В динамике прошли обследование на сердечную недостаточность около 270 пациентов центра ХСН. У более, чем 140 из них – существенно улучшились показатели.