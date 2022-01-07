В 2022 году Сибирская ковровая фабрика увеличит объемы производства

Уходящий год выдался для предприятия непростым, но в то же время и продуктивным.

“Мы по достоинству гордимся качеством и конкурентоспособностью нашей продукции, поэтому в планах участие и в международных выставках. Конечно, в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, нам пришлось скорректировать свои планы, но мы до сих пор помним тот опыт участия в международных выставках в Нью-Йорк и в Чикаго, после которых наши сибирские ковры были разобраны самыми большими коллекционерами мира”, – рассказал директор Сибирской ковровой фабрики Анатолий Кондратьев.

Как признается руководитель предприятия, 2021 год был тяжелым, но и продуктивным в том числе. Планы были немного скорректированы, но сотрудники фабрики не стояли на месте. “Спрос на традиционные ковры не упал. Также выполняли несколько заказов на изделия по индивидуальному дизайну. Заказы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани. Также отправили пару ковров за рубеж”, – поделился директор Сибирской ковровой фабрики.

Ковры востребованы в наши дни, заверил Анатолий Кондратьев. Он напомнил, что в советское время ковры чаще вешали на стены. С одной стороны – потому что они играли дополнительную роль тепло- и шумоизоляционного материала. С точки зрения престижа и моды настенные ковры также были предметом роскоши.

“Это было модно – чем дороже ковер, тем более богатыми и влиятельными считались хозяева. Сейчас же ковер больше выполняет декоративную функцию, но некоторые наши клиенты выбирают вешать ковер на стену, обрамляя его в красивый багет. Например, спросом пользуется изготовления ковра-портрета в подарок, по таким экземплярам точно ходить не будешь. Мода циклична, и мы рады, что все чаще и чаще возвращаются детали, ставшие признаками ушедших эпох. Также случилось и с нашими традиционными сибирскими коврами. Помимо того, что люди чаще стали отдавать предпочтение натуральным материалам, увеличился спрос на те самые "бабушкины" ковры с изображением ярких цветов на черном фоне. Мы часто слышим, что наши изделия вызывают ностальгию и помогают "телепортироваться" в прошлое, вызывают много теплых эмоций и воспоминаний о душевных вечерах в кругу семьи”, – поделился директор фабрики корреспонденту Тюменской линии.

В большинстве случаев покупатели приобретают именно махровые сибирские ковры с традиционным рисунком. Из необычных – поступали индивидуальные заказы на ковры по мотивам детских рисунков. В этом случае художники Сибирской ковровой фабрики изготавливают технологическую карту для будущего ковра, сохраняя индивидуальность и видение "мастера". Такой ковер может не только украсить детскую комнату, но и стать настоящей семейной реликвией, так как срок службы наших изделий 50 лет и более.

В настоящее время Сибирская ковровая фабрика является единственным предприятием в России, которое сохранило традиционную махровую технологию ручного сибирского ковроткачества, известную в России еще с XVIII века. Одно из отличий технологии заключается в том, что она позволяет ткать ковры цельным полотном без ограничения по длине, а значит и без швов (в длину изделие может достигать 60 метров). Кроме того, технология позволяет использовать в ковре до 100 цветов пряжи (в машинном ковроткачестве – не более 12 цветов). Весь процесс изготовления ковровых изделий выполняется только вручную. Сырьем для ковровых изделий служит натуральная 100% шерсть, а основой – хлопчатобумажная нить.