Тюменская область сотрудничает с Фондом поддержки детей

15:31 07 января 2022
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С 2010 года департамент социального развития Тюменской области сотрудничает с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно при финансовой поддержке Фонда реализуются программы и проекты, направленные на обеспечение безопасного и счастливого детства.

В 2021 году реализовывались два комплекса мероприятий. Прежде всего, это программа "Точка опоры". Она включает комплекс мер по сопровождению и реабилитации детей, подвергшихся преступным посягательствам и склонных к суицидальному поведению.

Второй комплекс мер, под названием "Стратегия семейного успеха", направлен на развитие эффективных социальных практик, способствующих сокращению бедности семей с детьми и улучшению условий жизни детей в таких семьях.

Для организации новых форм работы с семьями и детьми в рамках партнерских отношений с Фондом дополнительно привлечены в 2021 году средства на общую сумму почти 11,5 млн. рублей.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, сотрудничество с Фондом продолжится и в 2022 году.

Теги: дети , поддержка , семья , Тюменская область
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