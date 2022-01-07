Упаковки от соков нужно мыть: тюменский педиатр о профилактике ОРВИ

Болеть во время новогодних каникул особенно тяжело, когда вирусы или кишечные инфекции подхватывают дети. Как обойтись без таблеток и обращений к врачу, корреспонденту АиФ - Западная Сибирь рассказала педиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Чахчахова.

- Во время посещения общественных мест обрабатывайте ребенку руки мягким антисептиком, дома тщательно мойте руки, промывайте нос изотоническим солевым раствором. Старайтесь не кормить ребенка на ходу, потому что все упаковки от пюре, соков, йогуртов необходимо мыть перед употреблением. Товар с завода до прилавка магазина проделывает долгий путь, - предупреждает специалист.

Не забывайте об эпидемиологической обстановке. Если у ребенка повысилась температура до 37 и выше, появились такие симптомы, как насморк, подкашливание, кашель, конъюнктивит, боль в горле или симптомы интоксикации (вялость, слабость, снижение аппетита), значит, он заболел. В этом случае нужно обратиться к врачу.