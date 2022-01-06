Тюменский ДЮЦ "Старт" приглашает на новогодние каникулы

Освоить полезные навыки можно и в новогодние праздники. Помочь в этом постараются специалисты тюменского детско-юношеского центра "Старт".

Они предлагают юным жителям Тюмени провести каникулы интересно и разнообразно. Конечно, организаторы постараются соблюдать все предписанные профилактические меры, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщает департамент по спорту администрации города Тюмени.

С учетом этого 5 января на ул. Федюнинского, 5 прошли веселые старты, а 8 января на спортплощадке по ул. Федюнинского, 5 в 14:00 состоятся "Рождественские эстафеты".

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