Детские хирурги тюменской больницы подарили ребенку праздник

Специалисты тюменской Областной клинической больницы №2 в конце декабря 2021 года провели сложную операцию годовалому малышу с редкой аномалией внутриутробного развития.

Кроме врождённого порока, при котором органы брюшной полости находились в грудной клетке, у мальчика также отсутствовала часть пищевода.

Двухмесячный малыш не мог нормально есть, после обследования в ОКБ №2 поставили диагноз – грыжа диафрагмы и приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операция по пластике диафрагмы прошла успешно.

Сейчас активность малыша постепенно восстанавливается. Детские хирурги ОКБ №2 сделали всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки прооперировать ребёнка и дать возможность ему и маме оказаться дома к 31 декабря, встретить праздник в кругу семьи, в родной обстановке.

Как сообщает пресс-служба Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень), в настоящее время родителям малыша остаётся только придерживаться рекомендаций врачей по восстановлению в амбулаторных условиях.

Детское хирургическое отделение ОКБ№2 – единственное отделение в регионе, где детям проводят урологические операции и пластику пищевода. Здесь также выполняются уникальные хирургические вмешательства по коррекции пороков развития органов грудной клетки, брюшной полости и желудочно-кишечного тракта. Если ребёнок нуждается в безотлагательной операции, но его транспортировка невозможна из-за тяжёлого состояния, то врача доставляет в любой район области санитарная авиация. И там, на месте он оказывает специализированную хирургическую помощь.