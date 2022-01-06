Весной продолжат работу над экотропой "Лукашино" под Тюменью

Представители Русского географического общества продолжат работу над экотропой в Лукашино с наступлением тепла. Первую очередь обустройства завершили в конце октября. Объект расположен у озера Полушинского на Ирбитском тракте в Тюменском районе.

Главная суть экотроп – позволить людям погулять на открытом воздухе без вреда природе. В Тюменской области уже есть несколько разработанных пешеходных маршрутов, однако экотропа в Лукашино – первая для тюменского регионального отделения РГО.

В конце октября прошлого года ученые завершили первую очередь обустройства тропы. На местности разместили знаки и стенды с информацией о животных, растениях и птицах, которых могут встретить туристы.

– У нас большие планы на следующий год. Мы пока сформировали карту, промаркировали тропу. Надо двигаться дальше: дорожки подчистить, подготовить для безопасного перемещения, много еще дел. Ждем тепло. Какой весна будет – трудно сказать. Если май позволит – начнем с него, – сообщил изданию "Тюменская область сегодня" руководитель проекта по обустройству Григорий Федорец.

Экотропа в Лукашино разделена на два маршрута: на 3,9 км и 4,7 км. Их можно проехать на велосипеде, на лыжах или пройти пешком. В последнем случае прогулка займет около полутора часов, в зависимости от того, как часто туристы будут делать остановки на любование природой и фотографирование. Вход на тропу свободный.