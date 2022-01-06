В 2022 году году чат-бота тюменского аудиогида "Мартин, проводи" ждут улучшения

Три тысячи 774 пользователя присоединились к чат-боту аудиогида "Мартин, проводи" от мультицентра "Контора пароходства" за 2021 год. Тюменцы и гости города прогулялись по нескольким маршрутам и создали шесть тысяч 191 беседу. В 2022 году чат-бот планируют усовершенствовать, сообщает Тюменская линия.

"Мы с командой проекта провели исследование, чтобы улучшить гид в следующем году. Оно показало, что больше всего жителям Тюмени интересно увидеть тайные дворы и места города, а гулять хочется не только с чат-ботом, но и с экскурсоводом.

Также благодаря исследованию узнали, что главные причины, которые отделяют жителей от прогулки по Тюмени с аудиогидом, — отсутствие свободного времени и компании", – рассказала руководитель проекта "Мартин, проводи" в мультицентре "Контора пароходства" Виктория Киселева.

В 2021 году вышло три новых маршрута в онлайн-гиде "Мартин, проводи". Это прогулка-знакомство с уличным искусством "Стрит-арт 2021". Отправившихся на прогулку ждут арт-квартал, голосовые сообщения от художников и новые фоны для фото. Второй новый гид, добавленный в чат-бот в 2021 году, "За проезд передавайте". Выбрав его, гуляющие услышат истории, подходящие для прослушивания в общественном транспорте. Рассказы покажут, что в каждом решении и поступке есть смысл.

Еще один новый маршрут носит название "Вагончик тронется". "Это прогулка по вокзалу и его окрестностям с историями пассажиров и работников железнодорожного вокзала, которые пробирают до мурашек. После них ты точно начнешь верить в чудо и ценить каждый момент", – рассказала Виктория Киселева.

Отметим, интерактивный гид "Мартин, проводи" команда креативного пространства создала в 2020 году. Маршруты разные, часть посвящена истории областной столицы и, в частности, здании конторы, где обосновалась творческая молодежь. Сейчас часть прогулок с виртуальным помощником Мартином закрыты до весны. Ознакомиться с остальными маршрутами можно, найдя в поиске приложения Telegram бот "Мартин, проводи".