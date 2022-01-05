В 2022 году в Тюмени отремонтируют 649 дворов

В 2022 году в Тюмени будут благоустроены дворовые территории 55 многоквартирных домов. В бюджете города на эти цели предусмотрено 810 млн 437 тысяч рублей, в том числе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" - 109 млн 532 тыс. рублей.

Как сообщает Вслух.ру, после выполнения работ общее число отремонтированных с 2011 года дворов составит 649: 177 - в Центральном округе, 175 – в Калининском, 174 – в Ленинском, 123 – в Восточном. Общее финансирование достигнет 5 млрд 375 млн рублей.

Особенность преображений тюменских дворов в том, что на первом этапе меняют и ремонтируют коммунальные сети, только потом подрядчики начинают благоустройство. Проекты согласовываются с жителями – это тоже наша отличительная черта.

Благоустройство предполагает целый комплекс мероприятий. Ремонтируются подъезды, тротуары, бордюры, появляются парковочные места. Оборудуют детские игровые и спортивные площадки, устанавливают малые архитектурные формы.

Комплекс также предполагает установку ограждений, обустройство площадок для хозяйственных нужд, наружное освещение и водоотводы. Кроме того, в списке мероприятия по озеленению территорий.

Узнать, планируется ли благоустройство в вашем дворе и капитальный ремонт в доме можно на портале "Тюмень - наш дом".

Отметим, что в 2022 году предусмотрено 800 млн 534 тыс. рублей на благоустройство общественных пространств, в том числе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" - 260 млн 932 тыс. рублей.