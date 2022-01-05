Консультации профильных специалистов станут доступнее тюменцам в поликлинике

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Десятки тысяч тюменцев являются пациентами городской поликлиники № 8. Ее филиалы находятся в Березняках, Тарманах, Верхнем Бору и в других отдаленных районах города. Решения для организации медпомощи на такой большой территории помогают найти современные цифровые технологии.

В конце декабря 2021 года к работе в трех филиалах взрослой поликлиники привлекли нового специалиста. Это фельдшер, который оформляет рецепты на льготные лекарства и организует телеконсультации с кардиологами, эндокринологами, неврологами и т.д., сообщает пресс-служба поликлиники.

"Единая база данных позволяет врачам ознакомиться с результатами диагностических процедур, а видеосвязь – провести прием пациента, не тратя время на переезды между корпусами. Таким образом специалист может принять больше пациентов. Да и самим пациентам так комфортнее – не нужно далеко ехать", – объяснила заместитель главврача поликлиники №8 Анна Руденко.

Впрочем, иногда осмотр врача и встреча с пациентом лицом к лицу необходимы. Для этого из специалистов поликлиники №8 создаются мультидисциплинарные бригады, в составе которых эндокринологи, хирурги, неврологи, ревматологи и акушеры-гинекологи. После новогодних праздников эти врачи начнут по графику выезжать в филиалы и вести прием на месте.

Побывать на приеме профильного доктора, не покидая свой район, теперь смогут пациенты филиалов поликлиники №8 на ул. Мелиораторов, 17; на ул. Любимой,1 и на ул. Пражской, 28. Записать на прием может участковый терапевт на рабочем месте, а сам пациент может оформить запись по телефону контакт-центра 8(3452)56-00-08.

Медики оценят востребованность таких выездов и определят их частоту. "Желающие попасть на прием обязательно будут. Потребность в консультациях этих специалистов высокая. Мультидисциплинарные бригады и телеконсультации позволят сделать такого рода медицинскую помощь более доступной и комфортной", - – уверена Анна Руденко.