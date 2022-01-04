Тюменец рассказал о коллекционировании пластинок

Александр Лейман выбрал для себя необычное хобби. Кроме винила он собирает проигрыватели. Одному из них — почти 100 лет. Тому, что нашел на барахолке, дает вторую жизнь.

"Я себя не считаю коллекционером, скорее меломанствующий аудиофил или аудиофильствующий меломан — кому как больше нравится. Просто люблю музыку", — рассказал Александр Вслух.ру.

По его словам, винил дает другое эмоциональное вовлечение. Больше других Александру нравятся треки 50-60-х годов, когда для записи не использовали компьютерные технологии.

У Александра большая коллекция не только пластинок, но и проигрывателей. Есть, например, аппарат западно-германской фирмы ILAC, одного из законодателей и изготовителей магнитного звукоснимателя. Есть патефон завода "Молот", выпущенный в 1935 году — его Александр заводит вручную, нужно около 40 оборотов. Другая гордость коллекции — аппарат Бердского радиозавода 1989 года.

Александр любит слушать пластинки и пересобирать проигрыватели, но на этом его увлечение музыкой не заканчивается. Тюменец мечтает открыть студию звукозаписи.

"Мечтаю, чтобы был полный цикл — от записи до воспроизведения, потому что как бы ни совершенствовали аудиосистему, мы упираемся в то, что она несовершенна. Во всем многообразии пластинок и записей только единицы цепляют эмоционально и достойны быть в коллекции. Это беда современной эпохи", — поделился коллекционер.