При строительстве нового корпуса ТюмГУ археологические находки не обнаружены

Фото Алены Левицкой

В грунте, который сейчас разрывают для строительства корпуса Тюменского государственного университета в областной столице, не обнаружены находки, представляющую хоть какую-то историческую ценность.

Новое здание возводится по адресу улица Республики, 9к1. Вход на площадку возможен через корпус ТюмГУ с улицы Володарского, 6. Это здание из красного кирпича представляет собой исторический объект. Когда-то в нем располагалась женская гимназия. Чтобы уберечь корпус от возможного разрушения при строительстве нового здания, специалисты приняли ряд мер, сообщает "Тюменская область сегодня".

Строительство началось со сноса старого корпуса, который, по сути, уже был аварийным и опасным. По словам специалистов, снос был сложный, пришлось блоками разбирать здание. Вместе с ним и была разобрана столовая, расположенная в еще более старом помещении. Затем энергетикам пришлось менять и переносить теплосети и электролинии. Сегодня на месте снесенного корпуса находится огромный котлован. Из земли торчат, на первый взгляд, черные бревна. На самом деле, это трубы от старых коммуникаций.

- На этом месте планируется семь этажей с подземным паркингом. Здание из монолитного железобетона. Фасад внешне очень схож с фасадом здания сельхозакадемии, расположенной рядом. Самое сложное – это возведение стенок из специальных по 28 метров в глубину почвы свай для разделения грунтов. Делается это для того, чтобы не повредить здание на Володарского,6. Все работы проходят испытания и экспертизы , - комментирует директор филиала АО "Мостострой-11" строительно-монтажного управления тюменского филиала Иван Худяков.

Теплые переходы из одного здания ТюмГУ в другое не планируются. Между корпусами будет шестиметровый отступ для проезда пожарной спецтехники.

Уникальность стройки состоит в том, что идет городская застройка территории в историческом центре. Потому строители очень осторожно и внимательно проводят все работы.

Новый корпус будет вмещать 3000 человек. Предусмотрено 138 машинно-мест. Заниматься в здании будут студенты 1 и 2 курсов. На каждом этаже 7-этажного здания будут расположены коворкинг-центры и общественные пространства.

- Сейчас вся система направлена на обучение 2+2+2+2. То есть 2 года - это общая база для всех студентов, затем два года на спецпредметы, 2 года на получение степени бакалавра и 2 года на магистратуру. Современное образование сводится к тому, что больше не нужны огромные аудитории. Студенты занимаются небольшими группами по 10-15 человек, а встречаться и общаться могут в общественных пространствах. Будущий корпус полностью спроектирован под эти запросы , - прокомментировали в пресс-службе ТюмГУ.