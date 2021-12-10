Югра и Ямал сегодня празднуют 91 годовщину со дня образования округов

Фото - https://t.me/YANAO_official

10 декабря 1930 года были образованы Ханты-Мансийский (до 1940 он назывался Остяко-Вогульский) и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей автономных округов с праздником, подчеркнув что героическим трудом многих поколений были разведаны, открыты, разработаны и поставлены на службу всей страны месторождения нефти и газа, построены новые города и посёлки, дороги, созданы крупные предприятия. "Традиции, заложенные первопроходцами, продолжают современные жители Югры и Ямала", - подчеркнул он.

Глава региона отметил, что сегодня автономные округа динамично развивают экономику, сохраняя по многим показателям лидерские позиции в России, модернизируют социальную сферу, решая главную задачу – повышение качества жизни северян. Он пожелал жителям Югры и Ямала здоровья, благополучия и успехов в работе на благо Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и всей России.

В официальном Telegram-канале правительства ЯНАО отмечается, что Ямал – динамично развивающаяся территория России с удивительной природой и ценными ресурсами и родной дом для сильных и талантливых людей с открытой и теплой душой. "Здесь разведаны и освоены десятки перспективных месторождений газа и нефти, построены современные города, создана и совершенствуется социальная инфраструктура. Впереди еще больше новых побед и покоренных вершин!", - говорится в посте.

Югра в своем Telegram-канале поздравила земляков видеообращением от 8-летней девочки по имени Югория, которая живет с родителями на стойбище. Маленькая югорчанка — самый юный блогер среди представителей коренных малочисленных народов Севера: