В Тюменской области на карантине по коронавирусу 16 классов в школах и 86 групп в детсадах

В Тюменской области по причине ОРВИ и коронавируса на карантин закрыты некоторые классы в 56 школах и группы в 58 детсадах, сообщили изданию в Информационном центре регионального правительства.

В Тюменской области в связи с заболеванием COVID-19 в 53 детских садах закрыто 86 групп, в том числе в Тюмени в 28 детских садах закрыто 54 группы. Группы посещало 1775 детей, из них заболело 79 детей и 11 сотрудников.

Также в связи с заболеваемостью COVID-19 в нашем регионе закрыто 16 классов в 14 школах, из них в Тюмени 9 классов в 7 школах. Классы посещало 414 детей, заболело 32 человека.

Заболеваемость детского населения (7-14 лет) Тюменской области ОРВИ за прошлую неделю увеличилась в два раза по сравнению с предыдущей неделей. По этой причине в регионе закрыто 310 классов в 42 школах, в том числе в Тюмени 60 классов в 17 школах. Всего детей в классах – 8981, из них заболело 2906. Полностью закрыт один корпус гимназии №49 г. Тюмени и один корпус СОШ №65.

Также ОРВИ стало причиной карантина в 11 группах в 5 детских садах. В Тюмени закрытий нет. Группы посещало 284 ребенка, заболело 155 детей.