QR-коды у переболевших коронавирусом будут действовать 12 месяцев

12:24 03 декабря 2021
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Cертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале Госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, сообщает Минцифры РФ со ссылкой на рекомендации Минздрава России.

Ранее коды  были действительны в течение полугода. Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни, отметили в ведомстве.

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