QR-коды у переболевших коронавирусом будут действовать 12 месяцев

Cертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале Госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, сообщает Минцифры РФ со ссылкой на рекомендации Минздрава России.
Ранее коды были действительны в течение полугода. Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни, отметили в ведомстве.
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