Кинокомпания Bazelevs опубликовала трейлер "Елок 8"

Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=WYU_qT8ReKs

Трейлер фильма "Елки 8" опубликован на YouTube-канале кинокомпанией Bazelevs, там же сообщается, что фильм выйдет в прокат 16 декабря.

"Фильм выходит в прокат 16 декабря. Смотрите "Ёлки", встречайте Новый год правильно! Ведь как год встретишь, так его и проведешь!" - следует из подписи к ролику.

В этом году в "Елках" играют Иван Ургант, Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Филипп Киркоров, Дарья Мороз, Евгений Кулик и другие актеры.

Как и предыдущие "Елки", новый фильм состоит из нескольких новелл. Одна из них - история о том, как тюменцы закрутили одного известного человека своим гостеприимством. Основные сцены этой новеллы снимали в августе в нескольких локациях Тюмени и Тобольска, в начале октября состоялась съемка массовки для заключительных кадров комедии.