В Тюмени стартует проект "Волонтеры Долголетия"

14:53 02 декабря 2021
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Волонтеры долголетия - это проект для всех, кто хочет жить долгой и здоровой жизнь, презентация проекта пройдет 8 декабря в "Точка кипения".

Инициатором проекта выступает общественное движение за радикальное продление жизни "Главное здоровье". Проект направлен на широкий круг участников, а целью является проведение открытых исследований и тестирование методик и практик, связанных с повышение продолжительности и качества жизни человека в формате "гражданской науки".

Зрегистрироваться на мероприятие можно здесь, начало в 15:00. 

Соорганизаторами проекта выступают Тюменский областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, АУ СОН ТО и ДПО "Областной геронтологический центр", Волонтерская организация Тюменского медицинского колледжа, Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области.

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