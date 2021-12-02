В Тюмени стартует проект "Волонтеры Долголетия"

Волонтеры долголетия - это проект для всех, кто хочет жить долгой и здоровой жизнь, презентация проекта пройдет 8 декабря в "Точка кипения".

Инициатором проекта выступает общественное движение за радикальное продление жизни "Главное здоровье". Проект направлен на широкий круг участников, а целью является проведение открытых исследований и тестирование методик и практик, связанных с повышение продолжительности и качества жизни человека в формате "гражданской науки".

Зрегистрироваться на мероприятие можно здесь, начало в 15:00.

Соорганизаторами проекта выступают Тюменский областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, АУ СОН ТО и ДПО "Областной геронтологический центр", Волонтерская организация Тюменского медицинского колледжа, Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области.