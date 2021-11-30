Тюменские разработчики предложили медицине ЗдравBOX для реабилитации пациентов после covid-19

Группа исследователей ТюмГУ и ТГМУ разработали проект цифрового сервиса "ЗдравBOX", который помогает в реабилитации постковидных пациентов. Цифровое решение оперативного восстановления здоровья может оказать серьезную поддержку региону, в котором коронавирусом переболели более 60 тысяч человек, считает проректор ТюмГУ Андрей Латышев.

Латышев отметил, что 80 процентов переболевших covid-19, 80% нуждаются в реабилитации, сократить количество жертв пандемии поможет внедрение цифровых технологий в региональные медицинские системы здравоохранения.

По словам руководителя проекта Елены Ягудиной, "ЗдравBOX" основывается на объективных клинических данных пациента, включает систему индикаторов, методику их применения и позволяет сформировать варианты стратегии персонифицированной комплексной (био-психо-социальной) медицинской и немедицинской реабилитации в рамках системы обязательного медстрахования. "Обучение специалистов в сфере немедицинской реабилитации позволит решать такие актуальные медицинские задачи, как уменьшение у пациентов, перенесших COVID-19, симптомов одышки, улучшение памяти, внимания, мышления, а также повышение переносимости физической нагрузки", - отметила Елена Ягудина.

Реализация проекта началась в регионе с введения программы дополнительного профессионального образования "Адаптивные методы физической культуры лиц с постковидным синдромом" для специалистов в сфере физкультуры, спорта и фитнес-индустрии, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.