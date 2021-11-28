На тобольских скамейках и заборах рассадили ангелов

Фото - Фото Д. Григорьев, https://izi.travel/

На туристических локациях Тобольска появились десять ангелов: гениальный, театральный, милосердный, архитектурный, улыбающийся, литературный, музыкальный, странствующий, сочувствующий и ангел влюбленных.

У каждого ангела - своя история, связанная с городом и известными историческими личностями. Послушать их можно, отсканировав QR-код для перехода на портал izi.TRAVEL.

Проект "О чём расскажут ангелы Тобольска" реализован "Школой талантов" в Тобольске при поддержке СИБУРа, автор фигур - скульптор Дмитрий Прибыльнов. Текст авторской экскурсии краеведа Натальи Журавлёвой озвучен актёрами Свободного молодёжного театра.

"Проект "О чём расскажут ангелы Тобольска" поможет лучше узнать город как самим тоболякам, так и туристам. Арт-объекты гармонично вписываются в архитектурную среду города и придают харизматичности характеру главного туристического маршрута. Возможно, в будущем вокруг этих персонажей сформируются новые традиции, истории и легенды", - сообщает администрация города на своей странице в "ВКонтакте".