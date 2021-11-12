Тоболяки отреагировали на сторис Ильи Варламова, который второй день гостит в их городе

Фото - https://instagram.com/stories/varlamov/

Если грустные фонари и лестница на взвозе - это главные городские проблемы, бросившиеся в глаза скандальному урбанисту, то город и правда выгодно отличается от большинства им увиденных, написало издание ТобольскИнформ.

Накануне утром всторис блогера, журналиста и урбаниста Ильи Варламова появились кадры из тобольского аэропорта, при этом он не озвучил цель визита, а на запросы журналистов тюменских СМИ в пресс-службе администрации города сообщили, что встречи с главой не планировалось. Вскоре Варламов выложил видео с прогулок по городу, в которых отметил покосившиеся фонари в нижнем посаде, отсутствие на некоторых плафонов, скользкую лестницу из Кремля в подгору и плачевное состояние памятника архитектуры.

"В подгорной части самыми сильными впечатлениями стали Прямской взвоз и фонари. Первый показал непостоянство сибирской погоды - до этого стояли лужи, прям с утра вчера подморозило, и лестница стала скользкой. "Грустные", как назвал их Илья, покосившиеся уличные фонари Подгоры, тоже скорее всего следствие природного вмешательства - грунтовых вод. Илья Варламов известен тем, что рассказывает подписчикам о городском устройстве. Часто критикует российские города. Интересно, будет ли сегодня продолжение прогулки по Тобольску? Если фонари и лестница - главные городские проблемы, бросившиеся в глаза скандального урбанисту, город и правда выгодно отличается от большинства им увиденных", - пишет ТобольскИнформ.