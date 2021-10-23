Тюменские поликлиники работают на пределе из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

В Тюменской области новая коронавирусная инфекция каждые сутки подтверждается у около 300 человек, ежедневно более 3000 пациентов обращаются в поликлиники с ОРВИ. Медики отмечают, что у участковых терапевтов огромная загруженность, и призывают жителей региона беречь свое здоровье, ставить правки и с пониманием отнестись к сезонной загруженности поликлиник.

"Учитывая, что значительная часть медиков, включая участковых терапевтов, находятся в моноинфекционных госпиталях, число пациентов, которых требуется принять каждому врачу или фельдшеру поликлиники, возросло в разы. ... Осмотреть и проконсультировать всех обратившихся сразу, без очереди, физически невозможно. Отсюда увеличение времени ожидания приёма или прихода специалиста на дом", - отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения и просят пациентов с пониманием отнестись к ситуации:

Если поставить себя на место врача, увидеть ситуацию его глазами, представить его нагрузку, то становится понятно, что он работает на пределе своих возможностей.

"Мы просим отнестись с пониманием к возможному длительному ожиданию врача и наличию очередей в поликлинике и при обращении в медорганизацию иметь запас времени, а также рассмотреть возможность её посещения в часы, когда поток пациентов значительно меньше. Например, наибольшая очерёдность наблюдается до обеда по понедельникам и пятницам", - отметили в депздраве.

Помочь и себе, и медикам, отмечают в депздраве, поможет вакцинация от COVID-19 и гриппа, а также правильное питание, регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима труда и отдыха, одежда, соответствующая погоде.

При симптомах ОРВИ, чтобы не допустить осложнения заболевания и не заразить окружающих, нужно обратиться на фильтр поликлиники по месту жительства, при высокой температуре - вызвать специалиста на дом.