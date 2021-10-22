Более 17 500 тюменцев за сезон обратились к медикам по поводу присасывания клещей

С 30 марта по 30 сентября по поводу присасывания клещей в медицинские организации Тюменской области обратилось более 17500 человек, в том числе 3 300 детей в возрасте до 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемический сезон 2021 года по инфекциям, передающимся клещами, завершен. Количество обращений не превышает среднемноголетних показателей, отметили в РПН.

Диагноз клещевой энцефалит в этому году подтвердился у 56 пациентов (в 2020 году - у 39 человек), иксодовый клещевой боррелиоз - у 30 (в 2020 году – у 53 человек).

Среди исследованных клещей 1,6 % являлись переносчиками клещевого вирусного энцефалита (в 2020 году – 1,1 %), зараженные боррелиями – 46,1 % (в 2020 году – 44,3 %).

В 2021 году акарицидные обработки проведены на 9451 га (2020 г. – 7601 га). Благодаря совместным усилиям ведомств на территории летних оздоровительных учреждений случаев присасывания клещей не зарегистрировано.

С января по сентябрь 2021 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 68 тысяч человек, из них более 22 тысяч дети.