В поселках Боровском и Андреевском из-за птичьего гриппа ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в границах поселков Боровский и Андреевский 16 октября в 20:00, сообщили в администрации Тюменского района.

Ранее был введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Проводится изъятие птицы в личных подсобных хозяйствах. Начальник Управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц отметил, что законодательством РФ предусмотрена компенсация за изъятую птицу.

"Процедуру изъятия проводит комиссия, в состав которой входят представители ветеринарной службы, полиции, администрации района. Процедура изъятия строго регламентирована, составляется комиссионный акт об изъятии, птица обязательно взвешивается, гражданам выплачивается ущерб", - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Вспышка высокопатогенного гриппа птиц зафиксирована в одном из цехов птицефабрики "Боровская". С 13 октября на ее территории, а также в прилегающих зонах проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и профилактике распространения инфекции.