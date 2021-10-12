Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Тюменском индустриальном университете

ТИУ выступит площадкой Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, он пройдет 16 октября с 10 до 17 часов в онлайн- и офлайн-форматах.

Для всех желающих опорный университет подготовил мастер-классы и лекции, интерактивные игры, выставки и другие активности, принять участие в которых сможет каждый желающий. Часть лекций будет выложена официальной группе ТИУ "ВКонтакте" для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно.

В этом году фестиваль включает 24 активности. Программа площадок здесь.На мастер-классах участникам представится возможность спроектировать и построить уникальный мост или башню из макарон, изготовить своими руками поделки из вяжущих веществ, определить свойства горных пород и минералов, освоить навыки сортировки пластиковых отходов и многое другое.

Командные игры на фестивале NAUKA 0+ пройдут в интерактивных форматах: с элементами геймификации, в формате квиза или викторины. Участники смогут собрать легендарный мост Леонардо да Винчи, составить макет электротехнической системы и из абсурдно сложных механизмов сконструировать Машину Голдберга.

Занимательными для представителей всех возрастов станут выставка студенческих работ и проектов "Тюмень будущего" и интерактивная выставка проектов, представленных обучающимися Школы инженерного резерва. Посетители смогут проверить в работе электро-самокат, электро-лонгборд, электрокарт, квадракоптеры и VR-тренажер.

Тематически этажи седьмого корпуса ТИУ будут разделены на активности: на первом этаже расположатся демонстрационные площадки, познакомиться с экспонатами выставок участники смогут на втором этаже, на третьем этаже гостей фестиваля NAUKA 0+ ждут мастер-классы.