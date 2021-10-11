Учитель года-2021 Екатерина Костылева привезет в Тюмень хрустального пеликана

В Государственном Кремлёвском дворце в Москве 10 октября наградили победителей профессиональных педагогических конкурсов, сообщается на сайте Минпросвещения.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил Большого хрустального пеликана победителю Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" Екатерине Костылевой.

"Мы говорим спасибо учителям не только сегодня, мы говорим им спасибо каждый день. Именно от вас зависит будущее нашей страны, будущее наших детей, будущее всей России", – отметил министр.

Екатерина Костылева поблагодарила за поддержку своих коллег, участников конкурса и учеников из Тюмени и из Ростова-на-Дону, где проходили конкурсные испытания.

"Большой хрустальный пеликан впервые отправится в Тюменскую область – для всех нас это большая честь и большая ответственность", – заявила Костылева.

Екатерины восемь лет преподает физику в гимназии № 16, является руководителем Центра молодежного инновационного творчества "ФабЛаб ТюмГУ" и методистом Академии профессий будущего. Чтобы дойти до финала, она победила в городском и областном "Учителе года", затем из 85 участников федерального конкурса сначала вошла в число 15 лауреатов, а потом и в пятерку призеров, победив финале. В рамках конкурса Екатерина также получила специальную награду "За развитие научного мировоззрения школьников" в спецноминации Политехнического музея и компании "Яндекс", отмечают в ТюмГУ.