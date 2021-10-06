Дед Мороз ждет писем от детей и взрослых

Телеканал НТВ и Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга объявляют о начале сбора писем: самые заветные и искренние мечты и желания будут исполнены зимним волшебником и его помощниками в рамках шестого "Путешествия Деда Мороза с НТВ". Для посланий, в которых можно рассказать о своей мечте, загадать новогоднее чудо и поздравить друзей, открывается сказочная почта dedmoroz@ntv.ru.

В 2021 году Путешествие вновь пройдёт в онлайн-формате. Из специальной студии, построенной в Москве, Всероссийский Дед Мороз и лица телеканала НТВ будут связываться с семьями и социальными учреждениями по средствам видеосвязи, поздравлять с наступающими новогодними праздниками и дарить подарки. Помогать зимнему волшебнику доставлять подарки ребятам традиционно будут волонтёры.

Ежедневно в официальных группах "Путешествия Деда Мороза с НТВ" будут публиковаться посты – с историями и фотографиями чудес, которые будут совершать зимний волшебник вместе с командой НТВ. Также будут проводиться ежедневные онлайн-трансляции в "Одноклассниках".

"Дед Мороз уже ждёт ваших писем: от детей и взрослых с просьбой о главном или о самом сокровенном. Вместе с командой НТВ он прочтёт каждое послание и воплотит в жизнь самые заветные мечты и желания россиян. Чтобы послание было доставлено зимнему волшебнику, нужно отправить письмо на электронную почту dedmoroz@ntv.ru", - сообщают организаторы.