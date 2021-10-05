Конкурс "МЫ": тюменцев просят оценить видеоролики с национальным акцентом

Организаторы Всероссийского конкурса национальных видеороликов "МЫ" опубликовали шорт-лист лучших работ. С 4 октября понравившееся видео любой желающий может отметить своим лайком. Народное онлайн-голосование, стартовавшее в YouTube, продлится до 20:00 по московскому времени 25 октября. По итогам зрительского опроса авторы роликов, набравших максимальное число лайков в каждой номинации и категории, получат специальные премии в размере 3500 рублей.

Масштабный творческий проект объединил представителей 78 регионов нашей страны, а также граждан Белоруссии, Украины и ЛНР, которые создали 648 работ на этнографическую тему. Больше всего видео сняли жители Тюменской области, Югры и Ставропольского края, при этом профессионалы и коллективы профессионалов уступили по активности любителям.

Определять лучшие видео будут и эксперты. Отборочная комиссия уже сформировала шорт-лист конкурса, в нем около 150 работ. Теперь их оценит компетентное жюри, которое назовет лауреатов I, II и III степеней в каждой из четырёх номинаций. Лидерам проекта вручат по 16 тысяч рублей, авторам, занявшим вторые места, – по 12 тысяч, а обладателям третьих мест – по 8 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения пройдет 4 ноября в рамках международного форума "Народы России". Стоит добавить, что практически все участники конкурса "МЫ" имеют шансы на победу, многие работы отличаются оригинальностью, ролики созданы с большой любовью и буквально излучают позитивный настрой.

Организаторами конкурса национальных видеороликов выступают Межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства" и онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс", Федеральное агентство по делам национальностей, Правительство Тюменской области. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.