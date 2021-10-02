В Тюменской области реализуют проект поддержки сельской молодежи

В Тюменской области реализуют проект поддержки сельской молодежи под названием "Не выставка шуб". Он выиграл в первом в России конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Авторы получат на инициативу грант в размере 2,7 млн рублей.

Авторами проекта выступила АНО "Дом вверх дном", созданная на базе ГАУ Северного Зауралья. Они предложили улучшить качество предоставляемых культурных услуг на селе и количество посещений культурных учреждений сельской молодежью. В рамках проекта планируется запустить цикл 60 культурно-творческих занятий по трем направлениям современного творчества, а также переоборудовать два сельских ДК в современные многофункциональные мультимедийные центры.

"Российская деревня – это не только сельское хозяйство и традиции, но и индивидуальная культура, которую необходимо развивать, внедряя современные виды творчества", - утверждают победители конкурса.

Всего было подано более 12 тысяч проектов, на одно место претендовало по восемь заявок. В конечном итоге грантовую поддержку от президента получили 1 478 проектов, пишет "Тюменская область сегодня".