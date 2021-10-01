В Тобольске организуют автомотоквест по туристическим местам

Ежегодный автомобильный квест по туристическим местам в Тобольске запланирован на 10 октября. В этом году в нем участвуют и владельцы мотоциклов.
Квест состоит из последовательного прохождения одиннадцати этапов. Каждая команда проходит одинаковое количество этапов в последовательности, определенной жеребьевкой. Задания в квесте связаны с информацией об объектах культурного наследия, благоустроенных зонах, культурно-досуговых объектах, объектах туриндустрии.
Победителей ждут дипломы и ценные призы, команды-участники получат поощрительные подарки. К участию допускаются все желающие 18+, в команде - е менее четырех участников, причем у одного из них должен быть владельцем автомобиля или мотоцикла.
Заявки на участие принимаются до 8 октября, подробно с условиями участия и списком документов можно ознакомиться здесь.
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