Жители Тюмени вместе с губернатором могут попасть в новые "Ёлки"

Тюменцев приглашают поучаствовать в массовке. 2 октября в городе пройдут народные съёмки восьмой части популярной новогодней комедии "Ёлки". Начало в 19.00.

Попасть в фильм можно по приглашению, для этого нужно зарегистрироваться на сайте moi-portal.ru. При регистрации необходимо прикрепить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о том, что в последние полгода вы переболели коронавирусом, либо отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не позднее, чем за 48 часов до мероприятия. После проверки данных приглашение придет на электронную почту вместе со всеми подробностями о съемках. Количество мест ограничено.

В августе губернатор Александр Моор анонсировал съемку части фильма в нашем регионе, на его страницах в соцсетях был опубликован тизер фильма:

Друзья, хорошая новость для любителей отечественного кино! Популярный фильм "Ёлки" вернется на большие экраны. Тюмень станет частью новогодней сказки. Спасибо режиссеру фильма Антону Богданову.

Отметим, основные сцены, связанные с нашим регионом, отсняты в локациях Тюмени и Тобольска в в августе. В субботу под руководством режиссёра и продюсера проекта Антона Богданова ("Ёлки", "Реальные пацаны") тюменцы выстроятся в большую ёлочную игрушку. Создавать праздничную атмосферу на площадке будут украшенная ёлка и сотни килограммов искусственного снега. Участникам съемок нужно прийти в зимней одежде: куртка, шапка, варежки/перчатки с новогодней атрибутикой: бенгальские огни, мишуру или колпачки Деда Мороза.

Новая часть новогодней комедии выйдет в прокат 16 декабря. Производством картины занимаются IVI Originals и студия Bazelevs. Все истории в фильме основаны на реальных событиях. Сценарий тюменской новеллы написали тюменцы – авторы из продюсерского центра "База" Алексей Южаков и Михаил Артемьев. Актёрский состав восьмой части пока держится в секрете. Команда проекта уже снимала жителей Москвы, Перми и Красноярска, после Тюмени планирует посетить Уфу, Саранск и Калининград, сообщили в департаменте общественных связей Тюменской области.