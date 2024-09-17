"Газпром нефть" открывает в Тюмени испытательный центр

"Газпром нефть" открывает испытательный центр в Тюмени, сообщает информцентр правительства Тюменской области со ссылкой на Минпромторг РФ.

Центр оснащен современным оборудованием, которое позволит проводить комплексные исследования. Инженеры-программисты обеспечат совместимость различных технологических решений и их интеграцию в единую систему, которая повысит эффективность и управляемость инфраструктуры на объектах компании.

Направления деятельности: разработка и утверждение национальных стандартов; опытно-промышленные испытания и пилотные внедрения; межотраслевое развитие автоматизированных систем управления.

Директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождёв:

Промышленная автоматизация играет важную роль в повышении производительности и конкурентоспособности стратегических отраслей России. Благодаря слаженной работе участников ускоряется процесс внедрения собственных технологий в области промышленной автоматизации на рынок и укрепляется технологический суверенитет нашей страны.

Центр станет площадкой взаимодействия экспертов, производителей и программистов, обучения тюменских студентов и сотрудников компании.

Создание центра – часть национального проекта по созданию открытой платформы промышленной автоматизации, которая была инициирована Министерством промышленности и торговли России.