"Ноль Плюс": тюменцев приглашают на позитивный кинофестиваль

С 26 сентября по 3 октября в Тюмени будет проходить международный кинофестиваль "Ноль Плюс". Открытие состоится 26 сентября в 18:00 в ДК "Нефтяник".

Фестиваль проводится в регионе в восьмой раз. Ежегодно эксперты отбирают позитивное кино со всего мира – это фильмы о семье, дружбе, поступках, приключениях, познании, природе, таланте и творчестве, культуре и науке. В 2021 году зрителей ждут около 50 российских премьер и более 100 анимационных, игровых, документальных фильмов от студий и авторов из 35 стран.

В открытии фестиваля примут участие основатель программы "Ноль Плюс", руководитель Фонда "Жизнь и Дело" Николай Данн, глава Тюмени Руслан Кухарук, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре и заместитель директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Галина Сыцко.

В качестве почетных гостей на открытии кинофестиваля будут трёхкратный лауреат премии "Золотой Орёл" в номинации "Лучший монтаж" Петр Зеленов, актёр дубляжа Александр Груздев и автор более 20 документальных фильмов, лауреат международных и российских кинофестивалей Татьяна Соболева.

Гостей мероприятия ждет много сюрпризов. Например, композитор известного мультсериала "Синий трактор" Артем Колпаков исполнит песню "Кушай больше овощей".

На церемонии открытия зрители познакомятся с номинациями, жюри, увидят мультфильм "Коробочка" и смысловые видеоролики. А главным фильмом открытия станет работа российского режиссера Ольги Ажнакиной "Яблоня" о странном подарке, который становится судьбоносным в жизни ребенка. Кино представит актер Владислав Абашин.

Посетить церемонию открытия кинофестиваля смогут все желающие, но нужна регистрация.

Событие проводится при поддержке Администрации президента РФ, Минкультуры РФ, Фонда президентских грантов, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Администрации города Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".