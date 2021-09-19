38 площадок по сдаче норм ГТО работали в Тюмени три дня

Семейные команды Тюмени три дня соревновались в силе, знаниях и ловкости на 38 спортплощадках Тюмени. Первые два дня сдача норм ГТО проходила на открытом воздухе, рассказали организаторы, а сегодня из-за погоды пришлось перейти в спортзалы, пишет "Тюменская область сегодня".

Светлана Власова с двумя сыновьями-подростками пришла проверить свои силы на площадку в школе №92. Сыновья у женщины занимаются спортом. Свои результаты они оценивают на "выше среднего".

"Семья у нас спортивная. Мы за здоровый образ жизни, и всегда стараемся посещать такие мероприятия. Нужно еще потренироваться, чтобы получить золотой значок ГТО.

По ее словам, такие фестивали семейного спорта необходимы. Они сплачивают семьи", - считает Светлана.

Чтобы принять участие в мероприятии, было достаточно подойти к организаторам и записаться. "Мы смотрим возраст, подбираем, какие нормы они должны сдать. Записываем данные и сверяем нормативы. Затем подсчитывается общий бал каждого человека и в целом итоговый семейный балл", - сообщил судья центра тестирования Владимир Грошенков.

Можно поучаствовать не только с семьей, но и с друзьями. Главное условие: в команде должно быть не менее трех человек. Если такое количество не набирается, можно присоединиться и к незнакомцам. Против друг друга участвуют обычно две команды, пробуя себя в различных конкурсах. Например, отвечая на вопросы спортивной викторины или выполняя упражнения со спортивным снаряжением.

Добавим, что в упражнения комплекса ГТО входят прыжки в длину, подтягивания, отжимания и многое другое. Семьи-победители получили сертификат на бесплатное посещение одного из спортивных центров Тюмени.