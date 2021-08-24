Саперы Росгвардии провели тренировку в Тюмени

В полевых условиях сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области и военнослужащие инженерно-сапёрного взвода центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии отработали профессиональные навыки и обменялись профессиональным опытом.

В программу сбора вошли такие элементы как поиск, идентификация, локализация, обезвреживание и уничтожение взрывных устройств, взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

С начала года личным составом инженерно-технического отделения тюменского ОМОН проведено более 610 инженерно-технических обследований объектов на территории области и во время служебных командировок в Северо-Кавказском регионе. Осуществлено 65 внеплановых выездов в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью граждан. Специалистами группы разминирования обследовано и идентифицировано 8 гранат, 1 выстрел к гранатомёту, 7 миномётных мин, более 1 кг взрывчатых веществ, 10 различных учебных боеприпасов, найденных на территории Тюменской области.

Взрывотехники тюменского ОМОН на регулярной основе обмениваются опытом с сапёрами кинологического центра Росгвардии, в чьи задачи входит проверка территории центра, прилегающей местности, мест компактного проживания военнослужащих и членов их семей на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов.

"Отработка практических действий позволяет совершенствовать знания и навыки при производстве расчётов для осуществления подрывания различных элементов конструкций в ходе выполнения служебно-боевых задач в различной обстановке", - отметил начальник инженерной службы Управления Росгвардии по Тюменской области подполковник Андрей Антипин.