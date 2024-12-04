Топовые схемы инвестиционного мошенничества назвали в ВТБ

ТБ определил три самые распространенные мошеннические схемы, связанные с инвестиционной сферой. За последний год количество обращений клиентов по этой тематике возросло на треть. Чаще всего злоумышленники создают инвестиционные платформы, которые копируют реальные финансовые организации. Об этом в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Мошенники продолжают активно эксплуатировать интерес россиян к инвестициям, придумывая новые изощренные схемы обмана:

● Фейковые инвестиционные платформы. Злоумышленники запускают сайты и приложения, копирующие известные финансовые организации, обещая нереалистично высокую доходность. Нередко злоумышленники отправляют фотографии, на которых отображается псевдодоходность, доступная для снятия. Такие уловки усиливают доверие пострадавших, вынуждая их совершать новые транзакции и "вкладывать" еще больше денег.

● "Восстановление" потерянных активов. Эта схема нацелена на тех, кто ранее уже стал жертвой мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм и обещают помочь вернуть утраченные средства за предоплату. В итоге жертва теряет еще больше денег.

● Установка программ удаленного доступа для консультации. Под предлогом установки "аналитического софта" или помощи в инвестициях мошенники предлагают установить программы для удаленного доступа. После этого они получают доступ к личным счетам жертвы и могут похитить средства или оформить кредит на ее имя.

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ:

На фоне роста доходности по сбережениям злоумышленники используют доверие людей к инвестиционным инструментам. Все чаще они применяют сложные схемы, в том числе связанные с покупкой криптовалюты. Создают фейковые платформы и приложения, демонстрируют графики с мнимой прибылью и даже позволяют жертвам временно вывести небольшие средства, чтобы убедить их в "безопасности" вложений. Такие схемы могут длиться месяцами, нанося жертве значительный финансовый ущерб. Важно помнить, что гарантия подобного "сверхдохода" — главный признак мошенничества. Прежде чем вкладывать деньги, проверяйте лицензии компании и не действуйте указаниям незнакомцев, будь то перевод средств или установка неизвестных приложений.

Рекомендации по защите от мошенников просты. Не доверяйте незнакомым людям, внимательно проверяйте сообщения от банка и не устанавливайте программы на свои устройства по просьбе посторонних. ВТБ регулярно отслеживает новые методы обмана и вводит эффективные меры для защиты клиентов. Дополнительно клиенты банка могут воспользоваться услугой страховки карт и подключить сервис для определения номера телефона.