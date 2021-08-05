В Тюмени прокомментировали звонок жителя Армизона на горячую линию по коронавирусу

На региональную горячую линию по коронавурусу поступил звонок от жителя Армизонского района. По словам мужчины, ранее он с температурой посетил больницу района, где ему отказали в сдаче ПЦР-теста и госпитализации, а в дальнейшем отказали и в сдаче теста на платной основе.

В областном департаменте здравоохранения порекомендовали гражданину обратиться к ним c официальным запросом. "С операторами горячей линии будет проведена беседа о необходимости соблюдения этики и деонтологии при общении с пациентами, а также учёба по маршрутизации и информированию пациентов", - добавили в пресс-службе департамента.

По официальным данным, коечный фонд в моногоспиталях Тюменской области находится в мониторинге в ежедневном режиме, в том числе мониторится и ситуация в моноинфекционном госпитале, который развернут в Областной больнице №4 города Ишима. Случаев отсутствия свободного коечного фонда не зафиксировано.