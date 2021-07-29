Тюменцы могут посетить смену для молодых специалистов в сфере туризма на Дальнем Востоке

С 23 по 29 августа в Комсомольске-на-Амуре пройдет федеральная смена "Туристический потенциал" молодежного форума "Амур". На ней соберутся молодые специалисты в сфере туризма от 18 до 35 лет со всей страны. На форуме можно получить финансовую поддержку для реализации проекта в 300 000 рублей.

Событие объединит 500 участников — туроператоров, travel-блогеров, волонтеров гостеприимства, специалистов и студентов в сферах туризма и экологии. Молодых людей ждут лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки по 3 образовательным трекам: "Сфера гостеприимства", "Туристические события", "Экология".

Участники составят индивидуальные и коллективные маршруты по Дальнему Востоку, поработают над брендом территории и сделают его узнаваемым. Также сформируют рекомендации для организации экскурсий по Комсомольску-на-Амуре и создадут "карусель фестивалей" — реестр региональных туристических событий.

Принять участие в форуме могут граждане из всех субъектов Российской Федерации от 18 до 35 лет. Подать заявку можно до 5 августа на платформе АИС "Молодежь России": grants.myrosmol.ru. Проживание, питание и трансфер до Комсомольска-на-Амуре за счет организаторов.

На форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи по 9 номинациям: "Добровольчество", "Инициативы творческой молодежи", "Студенческие инициативы", "Молодежные медиа", "Патриотическое воспитание", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Развитие социальных лифтов", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Укрепление семейных ценностей". Максимальный размер финансовой поддержки — 300 000 рублей.

В конкурсе могут участвовать граждане от 14 до 35 лет. В этом году подача заявок осуществляется через верифицированную учетную запись в личном кабинете на платформе АИС "Молодежь России": grants.myrosmol.ru. Проекты, которые получат финансовую поддержку, должны быть реализованы с сентября 2021 по август 2022 года.

Молодежный форум "Амур" проходит в 5 раз. За четыре года в нем поучаствовало более 2 000 человек из 85 городов России. 150 инициатив получили финансовую поддержку от Росмолодежи.