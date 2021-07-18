В Тюмени открыт прием заявок на международный форум "Байкал"

форум "Байкал" ВКонтакте

Прием заявок на международный форум "Байкал", который пройдет на побережье одноименного озера С 9 по 14 августа, открыт до 26 июля.

Очно в нем смогут участвовать более 400 человек, онлайн — 200. Более 100 спикеров помогут молодым людям в реализации социальных инициатив.

Для гостей форума доступны направления: "Туризм" (развитие внутреннего туризма), "Предпринимательство", "Молодежные сообщества, "Медиа" (создание медиа-продуктов для продвижения бренда форума), "Сибирский кампус" (создание механизмов для самореализации студенческой молодежи) и "Диалог культур" (создание межкультурной компетентности в молодежной среде). По результатам "Байкала" планируют разработать более 100 социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом.

Гости "Байкала" могут представить только один проект и выиграть на его реализацию до 1,5 млн рублей. Мероприятия должны быть проведены с сентября 2021 по август 2022 года, пишет "АиФ - Западная Сибирь".